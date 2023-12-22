МО РФ сообщило об уничтожении позиций и техники ВСУ "Ноной"

Минометчики рассказали о выполнении задачи на СВО.

Российский расчет миномета "Нона-М1" от "Западной" группировки Вооруженных сил страны ликвидировал позиции и боевую технику Вооруженных сил Украины в зоне проведения специальной военной операции. В пресс-службе министерства по обороне отметили, что атаки совершаются с использованием той информации, которую специалисты получают от коллег их разведывательных подразделений. Буксируемые 120-миллиметровые минометы 2Б23 "при 1-й гвардейской танковой армии ежедневно выполняют задачи командования по уничтожению противника.

На кадрах бойцы спешно готовят миномет "Нона-М1" к стрельбе. Разведка заметила вражескую бронемашину, которая в любой момент может уйти. Работать нужно быстро. пресс-служба Минобороны РФ

Военнослужващие добавили, что цели ВСУ оказались обнаружены средствами воздушной разведки. После выполнения поставленной задачи расчет миномета замаскировал орудия, после чего оперативно оказался в месте укрытия. Командир миномета с позывным "Боб" объяснил прессе, что "Нона" представляет из себя уникальное и многозадачное средство, так как оно способно бить по цели минимум на два километра дальше, чем остальные аналогичные минометы.За счет такого оружия у войск есть возможность вести контрбатарейную борьбу, стрелять по легкобронированной технике, блиндажам, пехоте ВСУ.

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Фото и видео: Минобороны России