Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил Запад в двойных стандартах. Об этом он заявил на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.
По словам Шойгу, двойные стандарты Запада проявляются в реализации права государств на самооборону. В качестве примера глава Минобороны привел операцию Ирана, которая стала ответом на атаку по зданию консульства в Дамаске. Он подчеркнул, что результатом такой политики стало бездействие Совета Безопасности ООН.
Российская сторона неоднократно предупреждала, что неурегулированность кризисов на Ближнем Востоке и безответственные провокационные действия будут приводить к росту напряженности.
Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ
Ранее Шойгу заявил, что США создали конфликт на Украине.
Видео: Минобороны России
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