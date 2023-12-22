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Шойгу обвинил Запад в двойных стандартах
Сегодня, 11:39
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Шойгу обвинил Запад в двойных стандартах

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В качестве примера глава Минобороны привел операцию Ирана.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил Запад в двойных стандартах. Об этом он заявил на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

По словам Шойгу, двойные стандарты Запада проявляются в реализации права государств на самооборону. В качестве примера глава Минобороны привел операцию Ирана, которая стала ответом на атаку по зданию консульства в Дамаске. Он подчеркнул, что результатом такой политики стало бездействие Совета Безопасности ООН.

Российская сторона неоднократно предупреждала, что неурегулированность кризисов на Ближнем Востоке и безответственные провокационные действия будут приводить к росту напряженности.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Ранее Шойгу заявил, что США создали конфликт на Украине.

Видео: Минобороны России

Теги: двойные стандарты, запад, министр обороны россии, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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