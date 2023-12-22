В качестве примера глава Минобороны привел операцию Ирана.

Министр обороны РФ Сергей Шойгу обвинил Запад в двойных стандартах. Об этом он заявил на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

По словам Шойгу, двойные стандарты Запада проявляются в реализации права государств на самооборону. В качестве примера глава Минобороны привел операцию Ирана, которая стала ответом на атаку по зданию консульства в Дамаске. Он подчеркнул, что результатом такой политики стало бездействие Совета Безопасности ООН.

Российская сторона неоднократно предупреждала, что неурегулированность кризисов на Ближнем Востоке и безответственные провокационные действия будут приводить к росту напряженности. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Ранее Шойгу заявил, что США создали конфликт на Украине.

Видео: Минобороны России