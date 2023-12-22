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Шойгу: США создали конфликт на Украине
Сегодня, 11:16
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Шойгу: США создали конфликт на Украине

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По его словам, Запад стремиться любыми способами сохранить глобальное доминирование.

США создали конфликт на Украине и целенаправленно его затягивают. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

По его словам, Запад стремиться любыми способами сохранить глобальное доминирование. Он подчеркнул, что западные страны намерены навязать свой диктат независимым государствам.

Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнеров, отводя им роль послушных исполнителей.

Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Ранее Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих.

Фото: Минобороны России

Теги: конфликт, минобороны россии, сергей шойгу, сша, украина
Категории: Лента новостей, Новости России,

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