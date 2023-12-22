Шойгу: США создали конфликт на Украине

По его словам, Запад стремиться любыми способами сохранить глобальное доминирование.

США создали конфликт на Украине и целенаправленно его затягивают. Об этом заявил глава Минобороны РФ Сергей Шойгу на совещании министров обороны стран-участниц ШОС.

По его словам, Запад стремиться любыми способами сохранить глобальное доминирование. Он подчеркнул, что западные страны намерены навязать свой диктат независимым государствам.

Вашингтон оказывает беспрецедентное давление, в том числе и на своих партнеров, отводя им роль послушных исполнителей. Сергей Шойгу, глава Минобороны РФ

Ранее Шойгу заявил, что потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих.

Фото: Минобороны России