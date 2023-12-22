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Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих

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Глава Минобороны отметил, что российские войска развеяли миф о превосходстве западного вооружения.

Потери украинских войск с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.

По его словам, киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении. Шойгу отметил, что российские войска развеяли миф о превосходстве западного вооружения.

Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Значительно повысили боевые возможности наших ВС.

Сергей Шойгу, министр обороны РФ

Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ.

Видео: Минобороны России

Теги: вооруженные силы украины, минобороны россии, потери, сергей шойгу
Категории: Лента новостей, Новости России,

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