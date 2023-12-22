Шойгу: потери ВСУ с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих

Потери украинских войск с начала спецоперации составили почти полмиллиона военнослужащих. Об этом сообщил министр обороны РФ Сергей Шойгу на заседании коллегии военного ведомства.
По его словам, киевский режим не смог достичь поставленных целей в контрнаступлении. Шойгу отметил, что российские войска развеяли миф о превосходстве западного вооружения.
Предприятия российского оборонно-промышленного комплекса в разы нарастили свои мощности. Значительно повысили боевые возможности наших ВС.
Сергей Шойгу, министр обороны РФ
Ранее Минобороны показало кадры боевой работы экипажей танков Т-80БВ.
Видео: Минобороны России
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