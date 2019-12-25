Шойгу прокомментировал возможное строительство США реакторов в Армении

Секретарь Совбеза России оценил бизнес-предложение Вашингтона.

Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу оценил планы США по строительству на территории Армении малых модульных реакторов. Соответствующее заявление бывший министр по обороны сделал в комментарии журналистам информационного агентства "РИА Новости". Чиновник рассказал, что обычно у американских партнеров всегда очень красивые бизнес-предложения, но при этом ни один малый модульный реактор пока Вашингтоном даже не построен, не говоря уже о его дальнейшей промышленной эксплуатации.

В ходе визита было анонсировано строительство в Армении по американской технологии малых модульных реакторов. Да, в США есть несколько компаний, которые этим занимаются. Но, как говорится, есть нюансы… Сергей Шойгу, секретарь СБ РФ

Напомним, что в понедельник, 9 февраля, американский вице-президент Джей Ди Вэнс по результатам своего рабочего визита в Армению заявил, что Вашингтон поставит Еревану малые модульные реакторы в рамках двустороннего соглашения по ядерной энергетике.

Фото: Минобороны России