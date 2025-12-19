Путин обсудил с Совбезом формирование многополярного мира

Совещание стало первым в новом году.

Президент РФ Владимир Путин по видеосвязи провел оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Совещание стало первым в новом году. Предыдущее совещание Путина и членов Совбеза прошло 26 декабря. Глава государства предложил обсудить актуальные вопросы безопасности, а также участие России в строительстве многополярного мира.

Свои соображения на этот счет представил глава МИД РФ Сергей Лавров. В совещании также приняли участие премьер-министр РФ Михаил Мишустин, председатель Совета Федерации Валентина Матвиенко, председатель Госдумы Вячеслав Володин, секретарь Совета Безопасности Сергей Шойгу, а также глава МВД России Владимир Колокольцев.

Видео: Официальный сайт президента России