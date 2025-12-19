Путин провел встречу с Хуснуллиным

Глава государства заслушал доклад о достижениях в строительной сфере в 2025 году.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с вице-премьером России Маратом Хуснуллиным. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

Глава государства заслушал доклад о достижениях в строительной сфере в 2025 году. По словам Хуснуллина, в России выполнили все планы по развитию дорожного полотна. Вице-премьер отметил, что за пять лет смертность на дорогах снизилась почти на 25%. Он подчеркнул, что власти выполняют все задачи, поставленные президентом.

Хуснуллин добавил, что сейчас перед властями стоит задача снизить смертность на дорогах еще в полтора раза до 2030 года. Вице-премьер отметил работу каждого губернатора российских регионов.

Мы системно делаем дороги, ремонтируем, боремся с пьянством, обучаем детей, работаем в городах по пешеходным переходам. Марат Хуснуллин, вице-премьер РФ

Видео: официальный сайт президента России