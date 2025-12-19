Глава региона рассказал президенту о поддержке участников спецоперации и членов их семей.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с губернатором Ярославской области Михаилом Евраевым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече глава региона проинформировал Путина о динамике развития Ярославской области. Также Евраев рассказал о поддержке участников спецоперации и членов их семей. Он подчеркнул, что в программе "Герои Ярославии" участвуют 300 человек. Кроме того, в регионе работает программа адаптивного спорта "Сильные духом".

Евраев добавил, что власти Ярославской области сформировали в одном законе все льготы и социальную поддержку. По его словам, так будет удобно искать и не придется смотреть по многим нормативно-правовым актам.

Ранее мы сообщали, что Путин провел встречу с Мантуровым.

Видео: официальный сайт президента России