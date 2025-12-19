  1. Главная
Сегодня, 14:53
Путин провел встречу с Мантуровым

На встрече обсуждалось развитие промышленности.

Президент РФ Владимир Путин провел встречу с первым заместителем председателя Правительства России Денисом Мантуровым. Об этом сообщили в пресс-службе Кремля.

На встрече обсуждалось развитие промышленности. По словам Мантурова, отечественные компании в непростых условиях сохраняют инвестиционный импульс. Вице-премьер отметил, что за три квартала 2025 года рост по инвестициям в обрабатывающих отраслях составил 23% и достиг около 5 трлн рублей.

В целом практически все реализованные проекты соответствуют достижению технологического суверенитета и технологического лидерства, которое отфиксировано в наших национальных проектах.

Денис Мантуров, вице-премьер РФ

Ранее глава МО Британии заявил о желании похитить Путина.

Видео: официальныйт сайт президента России

