Минобороны впервые показало ракетный комплекс "Орешник"

Комплекс заступил на боевое дежурство в Белоруссии.

Минобороны России впервые показало подвижный грунтовый ракетный комплекс "Орешник". Кадры опубликовали в Telegram-канале военного ведомства.

Отмечается, что "Орешник" заступил на боевое дежурство в Белоруссии. В республике проша торжественная церемония заступления на боевое дежурство подразделения, оснащенного комплексом.

Также в Минобороны подчеркнули, что специалисты боевых расчетов пуска, связи, охраны и энергоснабжения перед заступлением на боевое дежурство прошли переподготовку на современных учебно-тренировочных средствах. Кроме того, в Белоруссии заблаговременно были созданы все условия для несения боевого дежурства и проживания российских военнослужащих.

Ранее в Минобороны заявили, что осенний призыв на срочную службу в российской армии завершен.

Видео: Минобороны России