Ракетные катера Тихоокеанского флота выполнили совместную стрельбу в Японском море

Мероприятия проводились в заливе Петра Великого.

Ракетная катерная ударная группа от Тихоокеанского флота Военно-морского флота России отработала в акватории Японского моря совместную стрельбу крылатыми ракетами "Москит" по морской цели. Военнослужащие из пресс-службы министерства по обороне уточнили, что маневры проводились в заливе Петра Великого. Известно, что экипажи Р-261 и Р-298 нанесли удар по щиту, который имитировал боевой корабль условного противника.

Экипажи ракетных катеров Приморской флотилии разнородных сил в рамках контрольной проверки за зимний период обучения выполнили ракетную стрельбу крылатыми ракетами "Москит". пресс-служба Тихоокеанского флота РФ

В профильном ведомстве заметили, что цель находилась на расстоянии более 90 километров. Она была успешно поражена прямым попаданием двух крылатых российских ракет "Москит". Во время проведения мероприятий район боевых стрельб оказался закрыт для гражданских судов. Контроль за безопасностью акватории осуществляли более 20 надводных кораблей и судов обеспечения Тихоокеанского флота.

МО РФ сообщило об уничтожении позиций и техники ВСУ "Ноной".

Фото и видео: Минобороны России