Под Киевом пьяный чиновник сбил четырех человек

Нетрезвый руководитель районной администрации Владимир Майбоженко в городе Бровары, расположенной под Киевом, сбил на автомобиле четверых человек. Инцидент произошел на пешеходном переходе. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания УНИАН. Авторы опубликовали в социальных сетях видеоролики с места преступления.
В Броварах пьяный в стельку глава сбил четырех человек. Тест на алкоголь у Владимира Майбоженко в десять раз выше допустимой нормы.
сообщение УНИАН
Согласн о сообщениям от местной пресс, в результате дорожного происшествия три человека получили сильные переломы, а одного из потерпевших медики и спасатели доставали из-под колёс транспортного средства.
В Кабардино-Балкарии задержан нетрезвый водитель, который пытался сбежать.
Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все