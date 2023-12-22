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Под Киевом пьяный чиновник сбил четырех человек

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Владимир Майбоженко стал виновником ДТП с пострадавшими.

Нетрезвый руководитель районной администрации Владимир Майбоженко в городе Бровары, расположенной под Киевом, сбил на автомобиле четверых человек. Инцидент произошел на пешеходном переходе. Соответствующее заявление сделали журналисты из местного издания УНИАН. Авторы опубликовали в социальных сетях видеоролики с места преступления.

В Броварах пьяный в стельку глава сбил четырех человек. Тест на алкоголь у Владимира Майбоженко в десять раз выше допустимой нормы.

сообщение УНИАН

Согласн о сообщениям от местной пресс, в результате дорожного происшествия три человека получили сильные переломы, а одного из потерпевших медики и спасатели доставали из-под колёс транспортного средства.

В Кабардино-Балкарии задержан нетрезвый водитель, который пытался сбежать.

Фото и видео: Telegram / Kremlin_Russian

Теги: владимир майбоженко
Категории: Тема дня, Лента новостей, Происшествия, ДТП, Мировые новости, События на Украине, Криминальные происшествия,

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