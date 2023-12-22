В Кабардино-Балкарии задержан нетрезвый водитель, который пытался сбежать

Полицейские догнали сбежавшего от них шофера.

На территории Кабардино-Балкарии российскими правоохранительными органами задержан нетрезвый водитель, который пытался сбежать от сотрудников местного ГИБДД. Мужчина даже бросил свое транспортное средство, надеясь затеряться. Инцидент произошел во во время несения патрулем службы на 416 километре трассы Р-217 "Кавказ". Группа попыталась остановить автомобиль для проверки документов у шофера. Однако мужчина, находившийся за рулём машины, проигнорировал законное распоряжение полицейских. Он продолжил движение по дороге, поэтому за ним началось преследование.

Во время погони инспекторы ДПС через громкоговорящее устройство потребовали у гражданина затормозить. Через 2 км вблизи села Куба-Таба правонарушитель остановил транспорт возле автомойки и попытался убежать. пресс-служба МВД РФ

Сотрудники ГИБДД установили, что за рулём машины находился 27-летний житель из соседней республики. Медицинское освидетельствование установило, что задержанный водитель находился в нетрезвом состоянии. Алкотестер обнаружил в выдыхаемом им воздухе 0,937 мг/л этилового спирта. В отношении нарушителя составлен административный материал по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ. В настоящее время автомобиль посещен на специализированную стоянку.

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Фото и видео: МВД Медиа