В Магадане раскрыта кражу товаров на 700 тысяч рублей, заказанных через маркетплейс

Полиция объяснила, что группа злоумышленников брала себе возвратные товары, отправляя на склад пустые коробки.

В Магадане российские правоохранительные органы раскрыли кражу товаров на 700 тысяч рублей, заказанных клиентами через маркетплейс. Подозреваемым оказался 29-летний сотрудник онлайн-площадки и трое его знакомых. Мужчины забирали себе имущество, на которое был оформлен возврат, а на склад отправляли пустые коробки.

Действуя таким образом, подельники за непродолжительный промежуток времени похитили шубы, золотые украшения, бижутерию, игрушки, бытовые принадлежности и электронику... пресс-служба МВД по региону

В настоящее время сотрудники полиции обнаружили и изъяли у злоумышленников часть украденного ими имущества. о криминальным эпизодам возбуждено уголовное дело по пункту "в" части 3 статьи 158 УК РФ. Работник маркетплейса находится под домашним арестом. Его сообщник отправлен под стражу, еще двое фигурантов расследования остаются под подпиской о невыезде и надлежащем поведении.

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Фото и видео: МВД Медиа