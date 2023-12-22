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В Тихвине пенсионерка отдала курьеру мошенников 320 тысяч рублей
Сегодня, 13:13
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В Тихвине пенсионерка отдала курьеру мошенников 320 тысяч рублей

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Женщина поверила в историю с дочерью, якобы, попавшей в ДТП.

Правоохранители задержали жителя Тихвина, который обманул 86-летнюю жительницу Волхова. Пожилая женщина отдала мошенникам 320 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону. 

Инцидент произошел 26 апреля. Пострадавшая рассказала стражам порядка, что стала жертвой аферистов, поверив в историю с дочерью, якобы, попавшей в ДТП. Она отдала курьеру мошенников свои накопления, чтобы "отмазать" дочь от дела. Позже жительница Ленобласти поняла, что ее обманули. 

Полицейские завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).  

27 апреля в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении указанного преступления задержан 25-летний житель Тихвина.

Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.tv

Теги: задержание, мвд, мошенник, полиция, тихвин
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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