В Тихвине пенсионерка отдала курьеру мошенников 320 тысяч рублей

Женщина поверила в историю с дочерью, якобы, попавшей в ДТП.

Правоохранители задержали жителя Тихвина, который обманул 86-летнюю жительницу Волхова. Пожилая женщина отдала мошенникам 320 тыс. рублей. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел 26 апреля. Пострадавшая рассказала стражам порядка, что стала жертвой аферистов, поверив в историю с дочерью, якобы, попавшей в ДТП. Она отдала курьеру мошенников свои накопления, чтобы "отмазать" дочь от дела. Позже жительница Ленобласти поняла, что ее обманули.

Полицейские завели уголовное дело по статье 159 УК РФ (мошенничество).

27 апреля в результате реализации комплекса оперативно-розыскных мероприятий полицейскими по подозрению в совершении указанного преступления задержан 25-летний житель Тихвина. Пресс-служба ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти

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Фото: Piter.tv