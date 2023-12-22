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Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", который применил "травмат" в дорожном конфликте
Сегодня, 12:30
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Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", который применил "травмат" в дорожном конфликте

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На нарушителя порядка завели уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Полицейские разыскивают водителя "Мерседеса", который устроил стрельбу в дорожном конфликте. Злоумышленник применил "трамват", он выстрелил в воздух. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. 

Инцидент произошел накануне, 28 апреля, у дома 271 по Лиговскому проспекту. Автомобилист выстрелил в воздух из травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся. Очевидцы обратились к стражам порядка. 

Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого стрелка.  Им оказался 26-летний житель Северной столицы. Мужчина проживает на Сиреневом бульваре. На него завели уголовное дело по статье "Хулиганство". 

Ранее мы писали, что полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на дороге Зуево - Новая Ладога.

Фото: Piter.tv

Теги: лиговский проспект, стрелял из травмата, хулиганство
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Происшествия, ДТП,

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