Полиция разыскивает водителя "Мерседеса", который применил "травмат" в дорожном конфликте

На нарушителя порядка завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

Полицейские разыскивают водителя "Мерседеса", который устроил стрельбу в дорожном конфликте. Злоумышленник применил "трамват", он выстрелил в воздух. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти.

Инцидент произошел накануне, 28 апреля, у дома 271 по Лиговскому проспекту. Автомобилист выстрелил в воздух из травматического пистолета, после чего с места происшествия скрылся. Очевидцы обратились к стражам порядка.

Правоохранители оперативно установили личность предполагаемого стрелка. Им оказался 26-летний житель Северной столицы. Мужчина проживает на Сиреневом бульваре. На него завели уголовное дело по статье "Хулиганство".

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Фото: Piter.tv