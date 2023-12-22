Полиция проводит проверку по факту смертельной аварии на дороге Зуево - Новая Ладога

Пострадавший погиб на месте аварии.

Правоохранители проводят проверку после смертельной аварии в Киришском районе Ленобласти. Накануне, 28 апреля, на 65 километре автодороги "Зуево - Новая Ладога" иномарка "Сузуки" сбила 33-летнего жителя деревни Глажево. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Мужчина переходил дорогу вне пешеходного перехода. От полученных травм пострадавший скончался на месте аварии. Подробности уточняются.

Ранее мы писали, что в воскресенье произошло смертельное ДТП с троллейбусом на улице Зины Портновой.

Фото: Piter.tv