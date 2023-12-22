В воскресенье произошло смертельное ДТП с троллейбусом на улице Зины Портновой

Пострадавший скончался на месте аварии.

Правоохранители проводят проверку после смертельного ДТП с троллейбусом. На улице Зины Портновой накануне вечером, 29 апреля, пешеход оказался под колесами общественного транспорта. Об этом сообщили в пресс-службе ГУ МВД по региону.

Инцидент произошел в 19:35, когда троллейбус проезжал пешеходный переход у дома 21 корпус 1 по улице Зины Портновой. Общественный транспорт наехал задним колесом на мужчину. Пострадавший скончался на месте аварии.

Правоохранители начали проверку после ДТП. Известно, что авария произошла на нерегулируемом пешеходном переходе. Сейчас устанавливается личность погибшего. Уточняется, что на вид ему было 25-28 лет. Предполагается, что пешеход оступился и упал под колеса транспортного средства, версия проверяется.

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Фото: Piter.tv