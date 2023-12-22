Проверки проводятся на постоянной основе. С января проверено более 250 мигрантов, из которых часть поставлена на учет в военных комиссариатах.

На прошлой неделе в Петербурге прошли проверки среди мигрантов в поисках уклонистов. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ.

В комитете проверили свыше 50 граждан на строительных объектах и складах. Сотрудники следственного отдела СКР совместно с сотрудниками МВД нашли уклонистов от срочной службы. Кроме того, были задержаны мигранты, которые работают в России нелегально или незаконно находятся в стране.

Все выявленные лица доставлены в отделы полиции и военные комиссариаты для дальнейшего проведения соответствующих мероприятий. Пресс-служба СК РФ

Проверки проводятся на постоянной основе. С января проверено более 250 мигрантов, из которых часть поставлена на учет в военных комиссариатах. Некоторые из них решили заключить контракты с Минобороны.

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Фото: Piter.tv