  1. Главная
  2. Новости
  3. Лента новостей
В Петербурге прошли проверки среди мигрантов в поисках уклонистов
Сегодня, 9:35
54
mapero Добавить в Яндекс.Новости

В Петербурге прошли проверки среди мигрантов в поисках уклонистов

0 0

Проверки проводятся на постоянной основе. С января проверено более 250 мигрантов, из которых часть поставлена на учет в военных комиссариатах.

На прошлой неделе в Петербурге прошли проверки среди мигрантов в поисках уклонистов. Об этом сообщили в пресс-службе Следкома РФ. 

В комитете проверили свыше 50 граждан на строительных объектах и складах. Сотрудники следственного отдела СКР совместно с сотрудниками МВД нашли уклонистов от срочной службы. Кроме того, были задержаны мигранты, которые работают в России нелегально или незаконно находятся в стране.

Все выявленные лица доставлены в отделы полиции и военные комиссариаты для дальнейшего проведения соответствующих мероприятий.

Пресс-служба СК РФ

Проверки проводятся на постоянной основе. С января проверено более 250 мигрантов, из которых часть поставлена на учет в военных комиссариатах. Некоторые из них решили заключить контракты с Минобороны.

Ранее мы писали, что в Выборгском районе Петербурга росгвардейцы нашли и вернули потерявшегося трехлетнего ребенка.

Фото: Piter.tv

Теги: мигранты, рейды на складах, уклонисты
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все

Новые комментарии