Премия предусмотрена за активное участие в охране общественного порядка города.

Правительство Петербурга выделит 2,6 млн рублей на премии народным дружинникам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Северной столицы подписал соответствующее постановление. Отмечается, что отбор претендентов прошел в январе-феврале 2024 года. Премия предусмотрена за активное участие в охране общественного порядка города. В Смольном уточнили, что результатами занималась комиссия по присуждению премии городского правительства.

Ранее мы сообщали, что Смольный показал макет аэропорта Левашово.

Фото: Piter.tv