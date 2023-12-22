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Правительство Петербурга выделит 2,6 млн рублей на премии народным дружинникам
Сегодня, 12:49
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Правительство Петербурга выделит 2,6 млн рублей на премии народным дружинникам

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Премия предусмотрена за активное участие в охране общественного порядка города.

Правительство Петербурга выделит 2,6 млн рублей на премии народным дружинникам. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Губернатор Северной столицы подписал соответствующее постановление. Отмечается, что отбор претендентов прошел в январе-феврале 2024 года. Премия предусмотрена за активное участие в охране общественного порядка города. В Смольном уточнили, что результатами занималась комиссия по присуждению премии городского правительства.

Ранее мы сообщали, что Смольный показал макет аэропорта Левашово.

Фото: Piter.tv

Теги: народные дружинники, премии, санкт-петербург, смольный
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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