Смольный показал макет аэропорта Левашово

Проект разрабатывали специалисты ООО "Подземпроект".

Комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга согласовал повторно макет аэропортового комплекса Левашово. Соответствующая информация появилась на сайте ведомства 31 марта.

Проект разрабатывали специалисты ООО "Подземпроект". На территории Левашово расположатся здание аэровокзального комплекса для гражданской авиации и терминал ПАО "Газпром". Помимо этого, будет переделана взлетная полоса протяженность 2,6 километра. Согласно прогнозу Смольного, пропускная возможность аэропорта составит 250 пассажиров в час.

Работы по реконструкции Левашово были закреплены в концессионном соглашении 2021 года между Минобороны РФ и "Газпромом". На перестройку военного аэродрома в гражданский выделяли 10 млрд рублей. К концу 2022 года аэропорт открылся, первым самолетом, совершившим там посадку, стал Ан-72.

Ранее мы рассказывали о том, что Ростех установил челябинское оборудование в аэропорту Левашово.

Фото: пресс-служба КГА Петербурга