Ростех установил челябинское оборудование в аэропорту Левашово

Поставка выполнена в рамках реконструкции аэродромной базы для гражданской авиации.

Входящий в Ростех холдинг "Росэлектроника" завершил установку радиомаячных комплексов в аэропорту Левашово под Петербургом. Об этом сообщила пресс-служба корпорации.

Оборудование предназначено для сопровождения взлётов и посадок, а также для обеспечения безопасности аэропортов при любой интенсивности полётов. Поставка выполнена в рамках реконструкции аэродромной базы для гражданской авиации.

Созданный Челябинским радиозаводом "Полёт" и входящий в состав холдинга "Росэлектроника" комплекс состоит из глиссадного и курсового радиомаяков, а также ретранслятора дальномера. Он может работать в диапазоне температур от -50 до +50 °c.

Комплексы поддерживают режимы ручного, полуавтоматического и автоматического управления.



Специалисты провели монтаж и пусконаладочные работы двух радиомаячных групп в аэропорту Левашово. Оборудование успешно прошло лётные испытания, все рабочие характеристики подтверждены. Как уточнил гендиректор "Полёта" Дмитрий Довженко, навигационное оборудование Челябинского радиозавода позволяет эффективно обнаруживать воздушные суда и получать необходимые данные для сопровождения полётов.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный согласовал строительство города-спутника Южный.

Фото: ВКонтакте / VIII биеннале Архитектура Петербурга