Смольный согласовал строительство города-спутника Южный

В Пушкинском районе планируется строительство более 9,5 млн кв.м. жилья для 130 тыс. человек, а также коммерческой и административно-деловой недвижимости.

Губернатор Петербурга Александр Беглов подтвердил положительное заключение градостроительной комиссии по проекту строительства города-спутника Южный. Следующим этапом должно стать разрешение на строительство.

Южный является стратегическим инвестиционным проектом Северной столицы. В Пушкинском районе планируется строительство более 9,5 млн кв.м. жилья для 130 тыс. человек, а также коммерческой и административно-деловой недвижимости. В рамках проекта также предусмотрены социальные объекты, включая три детских сада, школу, взрослую и детскую поликлиники.

В прошлом году в городе-спутнике был заложен первый камень научно-образовательного инновационного центра ИТМО "Хайпарк", который является частью создаваемой на юге города технологической долины. Проект получил поддержку главы государства, что помогает реализации потенциала города в науке, образовании, передовой промышленности и высоких технологиях.

Ранее мы сообщили о том, что восстановление гидросистемы продолжается в Царском селе.

Фото: Telegram / Александр Беглов