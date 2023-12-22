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Восстановление гидросистемы продолжается в Царском селе
Сегодня, 13:40
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Восстановление гидросистемы продолжается в Царском селе

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Меры позволят привлечь средства из федерального бюджета.

Власти Петербурга выступили с инициативой включить мероприятия по комплексному экологическому оздоровлению Балтийской водной системы в объединенный федеральный проект. Об этом сообщил губернатор Северной столицы Александр Беглов в своем Telegram-канале.

Меры позволят привлечь средства из федерального бюджета. Пруды будут очищены от донных отложений, что благотворно повлияет на качество воды, её прозрачность и кислородный режим. Это особенно важно для всех флоры и фауны вблизи водоёмов.

Также градоначальник добавил, что на объекте предусмотрен ремонт гидротехнических сооружений.

Ранее мы сообщили о том, что Смольный выделил 45 млн рублей на путёвки в зимние детские лагеря.

Фото: пресс-служба СПб ГУП "Экострой"

Теги: санкт-петербург, царское село
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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