Аэропорт Левашово в открыли после проведения реконструкции

Во вторник воздушная гавань приняла первый самолёт.

В Северной столице завершена реконструкция взлётной полосы на аэродроме Левашово. Во вторник, 27 декабря, в воздушной гавани приняли первый самолёт: им стал Ан-72. Об этом сообщил руководитель архитектурно-строительного бюро Ingmar Architects, автор проекта аэродрома Ингмар Витвицкий.

Отметим, что работы по реконструкции аэропорта были закреплены в концессионном соглашении 2021 года между Минобороны РФ и "Газпромом". Всего на проект было направлено около 10 млрд рублей. Он будет предназначен для гражданской авиации.

Малый терминал Левашово планируют ввести уже к концу 2023 года. Ещё через год будет готова и вторая очередь объекта.

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Фото: ВКонтакте / VIII биеннале Архитектура Петербурга