В аэропорту Левашово заканчивают строительство первого терминала

Проектирование терминала осуществлялось согласно стандартам WELL, акцентирующим внимание на здоровье и комфорте людей внутри зданий.

Завершаются строительные работы по возведению первого терминала для внутренних авиарейсов в рамках нового аэровокзального комплекса в аэропорту Левашово, расположенном в Петербурге. Об этом информирует издание "Ведомости Северо-Запад".

Руководитель архитектурно-строительного бюро Ingmar Architects Ингмар Витвицкий сообщил, что новый терминал уже практически введен в эксплуатацию и функционирует в тестовом режиме. Завершить все строительные работы планируют до конца 2024 года.

Новый одноэтажный терминал предназначен для обслуживания внутренних авиалиний компанией "Газпром авиа". Его пропускная способность составит 25 пассажиров в час, а общая площадь здания превышает 3,5 тыс. кв. м.

Проектирование терминала осуществлялось согласно стандартам WELL, акцентирующим внимание на здоровье и комфорте людей внутри зданий. Фасад оборудован солнечными батареями, а помещения обеспечены естественным освещением.

Ранее мы сообщили о том, что у "Газпром Арены" намерены построить небоскреб из списанных танкеров.

Фото: Ingmar Architects