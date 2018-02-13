У "Газпром Арены" намерены построить небоскреб из списанных танкеров

На территории небоскреба планируется создание парка и научно-образовательного комплекса, включающего музей будущего Петербурга.

Небоскреб из старых танкеров намерены возвести рядом со стадионом "Газпром Арена". Концептуальные предложения были представлены на биеннале "Архитектура Петербурга", проходящей в стенах Российского этнографического музея.

Новый небоскреб высотой 500 метров планируют установить на вантовых конструкциях в акватории реки Нева неподалеку от стадиона "Газпром Арена". Для соединения сооружения с Крестовским островом предусмотрен новый мост.

По словам автора проекта, руководителя ООО "Ингмар "Архитектурно-строительное бюро" Ингмара Витвицкого, на территории небоскреба планируется создание парка и научно-образовательного комплекса, включающего музей будущего Петербурга.

Ранее мы сообщили о том, что Петербург инвестирует 5 млрд рублей в инфраструктуру двух технологических долин.

Фото: Piter.TV