Петербург инвестирует 5 млрд рублей в инфраструктуру двух технологических долин

Город намерен продолжать поддержку научно-технического прогресса разными методами.

Губернатор Петербурга Александр Беглов объявил о выделении 5 млрд рублей на создание инженерной инфраструктуры для двух технологических долин, развивающихся в сотрудничестве с ведущими техническими университетами города. Он сделал это заявление в интервью агентству ТАСС.

Город намерен продолжать поддержку научно-технического прогресса разными методами. Так, в текущем году были увеличены размеры премий и стипендий для наиболее успешных студентов.

Ранее губернатор говорил о планах по увеличению числа индустриальных зон и технопарков в Петербурге на одну треть. В результате в городе появится 20 новых промышленных предприятий и восемь образовательных производственных полигонов, созданных на базе крупных промышленных компаний.

Ранее мы сообщили о том, что научно-производственный центр для беспилотных технологий построят в Петербурге.

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