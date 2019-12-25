Научно-производственный центр для беспилотных технологий построят в Петербурге

Новый НПЦ на базе ОЭЗ "Санкт-Петербург" станет важным шагом в выполнении программы развития беспилотных авиационных систем в городе до 2030 года.

В Петербурге появится второй научно-производственный центр для беспилотных технологий. Как сообщил губернатор Александр Беглов в интервью ТАСС 26 ноября, он разместится на территории особой экономической зоны "Шушары".

Уже существует один НПЦ в области беспилотной авиации, расположенный на территории городского технопарка. Как отметил Александр Беглов, на его базе разрабатывается единый подход и общие услуги, а также возможности координации усилий участников рынка в создании и прототипировании. Однако до создания НПЦ власти города обсуждали планы по открытию центра в Шушарах. Инвестиции в проект оцениваются в 3 миллиарда рублей.

Новый НПЦ на базе ОЭЗ "Санкт-Петербург" станет важным шагом в выполнении программы развития беспилотных авиационных систем в городе до 2030 года. Центр будет предоставлять резидентам производственные мощности для проектирования и сборки дронов. Доступ к ресурсам центра получат как ведущие игроки отрасли, так и малый бизнес. Поддержка от города и государства возможна вне зависимости от формы собственности, размеров компании и стадии разработки проекта, подчеркнул Беглов.

Ранее администрация Санкт-Петербурга подписала с Министерством промышленности соглашение о реализации регионального проекта "Разработка, стандартизация и массовое производство беспилотных авиационных систем и компонентов".

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