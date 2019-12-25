Четверть фармпродукции РФ производится в Петербурге

Фармацевтический кластер активно занимается замещением иностранных медикаментов.

Примерно четверть оригинальных лекарственных препаратов, производимых в России, изготавливается в Петербурге, сообщил ТАСС губернатор города Александр Беглов.

Фармацевтический кластер активно занимается замещением иностранных медикаментов. В нашем городе работают 150 профильных предприятий, 30 научно-исследовательских институтов и учебных заведений. Среди последних успехов петербургского фармацевтического сектора Беглов выделил инсулин длительного действия, представленный компанией "Герофарм" на ПМЭФ-2024. Действие препарата длится целую неделю, хотя до сих пор лучшие результаты составляли 42 часа.

Градоначальник также указал, что в Петербурге применяются все меры, предусмотренные федеральным законом для взаимодействия с инвесторами. Город реализует трёхсторонние специальные инвестиционные контракты с предприятиями фармацевтического кластера.

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