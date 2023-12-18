Аэропорту Левашово выдали разрешение на ввод четвертой очереди

В рамках четвертой очереди возвели путепровод и два съезда, которые примыкают к Кольцевой автодороге города.

Аэропорт Левашово получил от Госстройнадзора Петербурга разрешение на ввод в эксплуатацию четвертой очереди. Соответствующая информация появилась на сайте службы 16 июля.

Отмечается, что застройщиком аэропорта стало ООО Авиапредприятие "Газпром авиа". В рамках четвертой очереди возвели путепровод и два съезда, которые примыкают к Кольцевой автодороге города.

Работы по реконструкции Левашово закрепили в концессионном соглашении 2021 года между Минобороны РФ и ПАО "Газпром". На перестройку военного аэродрома в гражданский было выделено 10 млрд рублей. К концу 2022 года аэропорт открылся, однако в марте этого года его облик согласовал повторно комитет по градостроительству и архитектуре (КГА) Петербурга.

Фото: пресс-служба КГА Петербурга