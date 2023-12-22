В Петербурге возбудили уголовное дело о превышении полномочий полицейскими

Адвокат заявил, что он и участник СВО находились на допросе в СК РФ.

В отношении петербургских полицейских, подозреваемых в нападении на участника СВО и активиста партии "Другая России", возбудили уголовное дело по пп. "а", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ (превышение должностных полномочий). Об этом рассказал адвокат Алексей Калугин в своем tg-канале 16 апреля.

Дело возбуждено по признакам преступления, предусмотренного пунктами "а", "г" ч. 3 ст. 286 УК РФ в отношении сотрудников ГУ МВД по Санкт-Петербургу и Ленинградской области. Алексей Калугин, адвокат

Адвокат заявил, что он и участник СВО находились на допросе в СК РФ, и с них взяли подписку о неразглашении данных предварительного расследования.

Напомним, ранее, 16 апреля, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело против полицейских после "информации о том, что в Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО".

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Фото: Piter.TV (носит иллюстративный характер)