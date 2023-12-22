Репутацию полицейских защитит МВД после сообщений об избиении участника СВО в Петербурге

Предположительно, заявление связано с новостями о грубом обыске в городе на Неве участника СВО и активиста партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Леонида Лепешкина.

В пресс-службе ГУ МВД России сообщили, что намерены защитить честь и достоинство полицейских после появления информации о неправомерных действиях правоохранителей при проведении оперативно-разыскных мероприятий в Петербурге.

Предположительно, заявление связано с новостями о грубом обыске в городе на Неве участника СВО и активиста партии "Другая Россия Э. В. Лимонова" Леонида Лепешкина.

Кроме того, известно о пытках других нацболов. Соответствующая информация распространилась после пикета "против" нелегальных мигрантов 11 апреля, который организовали участники партии у дома 4 по Кирочной улице, где расположено управление по вопросам миграции ГУ МВД по Петербургу и Ленобласти. По данным "РБК Петербург", они установили около здания стенд с фотографией одного из обвиняемых по делу о теракте в "Крокус Сити Холле" со следующими словами: "Лицо миграционной политики России".

По факту публикуемых сведений о возможных противоправных действиях со стороны сотрудников полиции назначена проверка. Также решается вопрос о проведении мероприятий по защите чести и достоинства сотрудников органов внутренних дел. Пресс-служба ГУ МВД России

Помимо этого, глава СК РФ Александр Бастрыкин поручил и. о. руководителя ГСУ по Петербургу Олегу Бобкову возбудить уголовное дело против полицейских после "информации о том, что в Петербурге сотрудники полиции, в том числе азербайджанской национальности, избили участника СВО".

Ранее мы рассказывали о том, что в петербургском магазине включили Сердючку и этим оскорбили участника СВО.

Фото: Piter.TV