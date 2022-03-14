В петербургском магазине включили Сердючку и этим оскорбили участника СВО

Полицейские проводит проверку после жалобы петербуржца.

В одном из магазинов Петербурга решили создать новогоднюю атмосферу и включили веселую музыку. Покупателю не понравилась песня украинского исполнителя Андрея Данилко (Верка Сердючка) "Гулянка". Он посчитал строку известного трека "Ще не вмерла Украина" оскорбительной. Об этом сообщил в своем tg-канале депутат Госдумы Андрей Медведев.

Возмутившимся покупателем оказался петербургский врач, который недавно приехал домой из зоны СВО. Он высказал претензии продавцам. Мужчина предупредил кассиров, что "сейчас за такое сажают". Он попросил оперативников разобраться в ситуации.

Слегка, конечно, шокирован. С этим надо что-то делать. Это как плевок в лицо и мне, и сотням тысяч, если не миллионам таким же, как я. Ведь кто-то это там ставит, и я не верю, что они не понимают, что делают. Такая песня на проспекте Ветеранов — это прямо какая-то особая ирония. Участник СВО, доброволец из Петербурга

Инцидент произошел в торговой точке сетевого магазина на проспекте Ветеранов. Инцидентом заинтересовались стражи порядка. Проводится проверка.

Ранее на Piter.tv: Михаил Боярский вновь экстренно госпитализирован в Петербурге.

Видео: Telegram / Андрей Медведев