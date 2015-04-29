Михаил Боярский вновь экстренно госпитализирован в Петербурге

Михаил Боярский, народный артист РСФСР, актер театра и кино, попал в больницу. Его экстренно госпитализировали в Петербурге. Об этом сообщили в tg-канале "112".
По предварительным данным, артисту стало плохо с сердцем. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.
Отметим, что Боярский оказался на больничной койке уже второй раз за последний месяц. Он проходил плановое лечение в Мариинской больнице.
Жена Народного артиста Лариса Луппиан рассказала, что привезла супруга на обследование. Подробности уточняются.
Ранее на Piter.tv: жена Боярского попала в больницу.
Фото: rus.team
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