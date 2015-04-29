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Михаил Боярский вновь экстренно госпитализирован в Петербурге
Сегодня, 15:35
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Михаил Боярский вновь экстренно госпитализирован в Петербурге

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По предварительным данным, артисту стало плохо с сердцем.

Михаил Боярский, народный артист РСФСР, актер театра и кино,  попал в больницу. Его экстренно госпитализировали в Петербурге. Об этом сообщили в tg-канале "112". 

По предварительным данным, артисту стало плохо с сердцем. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Отметим, что Боярский оказался на больничной койке уже второй раз за последний месяц. Он проходил плановое лечение в Мариинской больнице. 

Жена Народного артиста Лариса Луппиан рассказала, что привезла супруга на обследование. Подробности уточняются. 

Ранее на Piter.tv: жена Боярского попала в больницу.

Фото: rus.team

Теги: боярский, здоровье, попал в больницу
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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