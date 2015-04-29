Михаил Боярский вновь экстренно госпитализирован в Петербурге

По предварительным данным, артисту стало плохо с сердцем.

Михаил Боярский, народный артист РСФСР, актер театра и кино, попал в больницу. Его экстренно госпитализировали в Петербурге. Об этом сообщили в tg-канале "112".

По предварительным данным, артисту стало плохо с сердцем. Врачи оценивают его состояние как средней тяжести.

Отметим, что Боярский оказался на больничной койке уже второй раз за последний месяц. Он проходил плановое лечение в Мариинской больнице.

Жена Народного артиста Лариса Луппиан рассказала, что привезла супруга на обследование. Подробности уточняются.

Ранее на Piter.tv: жена Боярского попала в больницу.

Фото: rus.team