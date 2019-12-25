Жена Боярского попала в больницу

Супруга Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан, госпитализирована в петербургскую больницу. Об этом сообщили в tg-канале "112".
Артистка пожаловалась медикам на боли в области груди и ухудшение общего состояния. Ее направили в кардиологический центр, где пациентка проведет несколько дней.
Врачи оценивают состояние Ларисы Луппиан как средней тяжести. Напомним, что несколько дней назад актер Михаил Боярский тоже был госпитализирован. Он проходил плановое лечение в Мариинской больнице.
Ранее на Piter.tv: что известно о состоянии здоровья актера Михаила Боярского.
Фото: Википедия
Обсуждение ( 0 ) Посмотреть все