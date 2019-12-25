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Жена Боярского попала в больницу
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Жена Боярского попала в больницу

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Артистка пожаловалась медикам на боли в области груди и ухудшение общего состояния.

Супруга Михаила Боярского, актриса Лариса Луппиан, госпитализирована в петербургскую больницу. Об этом сообщили в tg-канале "112".

Артистка пожаловалась медикам на боли в области груди и ухудшение общего состояния. Ее направили в кардиологический центр, где пациентка проведет несколько дней.

Врачи оценивают состояние Ларисы Луппиан как средней тяжести. Напомним, что несколько дней назад актер Михаил Боярский тоже был госпитализирован. Он проходил плановое лечение в Мариинской больнице. 

Ранее на Piter.tv: что известно о состоянии здоровья актера Михаила Боярского.

Фото: Википедия

Теги: актеры, жена боярского госпитализирована, лариса луппиан, михаил боярский
Категории: Лента новостей, Новости СПб, Картина дня,

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