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Супруга Михаила Боярского опровергла информацию о его госпитализации после инфаркта
Сегодня, 19:53
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Супруга Михаила Боярского опровергла информацию о его госпитализации после инфаркта

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Артист проходит плановую госпитализацию.

Во вторник, 28 ноября, стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР, актера театра и кино 73-летнего Михаила Боярского в Мариинскую больницу в Петербурге после инфаркта. Однако его супруга Лариса Луппиан опровергла эту информацию, пишет "Петербургский дневник"

С Михаилом Сергеевичем все хорошо. У него нет инфаркта. Это плановая госпитализация, пусть его поклонники не волнуются.

Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского 

Напомним, что СМИ сообщали об обширном инфаркте и переводе в отделение кардиологии медицинского учреждения после реанимации. Актриса, художественный руководитель Театра имени Ленсовета и по совместительству супруга Михаила Боярского успокоила тех, кто переживал за состояние артиста.

Фото: rus.team

Теги: мариинская больница, михаил боярский
Категории: Лента новостей, Новости СПб,

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