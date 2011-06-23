Супруга Михаила Боярского опровергла информацию о его госпитализации после инфаркта

Артист проходит плановую госпитализацию.

Во вторник, 28 ноября, стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР, актера театра и кино 73-летнего Михаила Боярского в Мариинскую больницу в Петербурге после инфаркта. Однако его супруга Лариса Луппиан опровергла эту информацию, пишет "Петербургский дневник".

С Михаилом Сергеевичем все хорошо. У него нет инфаркта. Это плановая госпитализация, пусть его поклонники не волнуются. Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского

Напомним, что СМИ сообщали об обширном инфаркте и переводе в отделение кардиологии медицинского учреждения после реанимации. Актриса, художественный руководитель Театра имени Ленсовета и по совместительству супруга Михаила Боярского успокоила тех, кто переживал за состояние артиста.

Фото: rus.team