Супруга Михаила Боярского опровергла информацию о его госпитализации после инфаркта

Во вторник, 28 ноября, стало известно о госпитализации народного артиста РСФСР, актера театра и кино 73-летнего Михаила Боярского в Мариинскую больницу в Петербурге после инфаркта. Однако его супруга Лариса Луппиан опровергла эту информацию, пишет "Петербургский дневник".
С Михаилом Сергеевичем все хорошо. У него нет инфаркта. Это плановая госпитализация, пусть его поклонники не волнуются.
Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского
Напомним, что СМИ сообщали об обширном инфаркте и переводе в отделение кардиологии медицинского учреждения после реанимации. Актриса, художественный руководитель Театра имени Ленсовета и по совместительству супруга Михаила Боярского успокоила тех, кто переживал за состояние артиста.
Фото: rus.team
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