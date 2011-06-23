Актер Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу после инфаркта

Его состояние стабилизировано, однако нарушения ритма сердца остаются.

Михаил Боярский, народный артист РСФСР, актер театра и кино, госпитализирован в Мариинскую больницу 28 ноября. Об этом пишет телеграм-канал "112", ссылаясь на свой источник.

По словам сотрудников медицинского учреждения, в отделение кардиологии Михаил Боярский попал после перенесенного обширного инфаркта. Его состояние стабилизировано, однако нарушения ритма сердца остаются. Сейчас актер находится под наблюдением врачей.

Михаилу Боярскому 73 года. С 1988-го по 2007-й артист являлся художественным руководителем театра "Бенефис", созданного им. Актер сыграл в кинокартинах "Д"Артаньян и три мушкетера", "Гардемарины, вперед!", "Шерлок Холмс" и других.

Фото: rus.team