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Актер Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу после инфаркта
Сегодня, 18:57
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Актер Михаил Боярский госпитализирован в Мариинскую больницу после инфаркта

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Его состояние стабилизировано, однако нарушения ритма сердца остаются.

Михаил Боярский, народный артист РСФСР, актер театра и кино, госпитализирован в Мариинскую больницу 28 ноября. Об этом пишет телеграм-канал "112", ссылаясь на свой источник.

По словам сотрудников медицинского учреждения, в отделение кардиологии Михаил Боярский попал после перенесенного обширного инфаркта. Его состояние стабилизировано, однако нарушения ритма сердца остаются. Сейчас актер находится под наблюдением врачей.

Михаилу Боярскому 73 года. С 1988-го по 2007-й артист являлся художественным руководителем театра "Бенефис", созданного им. Актер сыграл в кинокартинах "Д"Артаньян и три мушкетера", "Гардемарины, вперед!", "Шерлок Холмс" и других.

Фото: rus.team

Теги: мариинская больница, михаил боярский
Категории: Лента новостей, Происшествия, Новости СПб,

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