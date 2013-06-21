"Первый раз про это слышу": Лариса Луппиан опровергла информацию о штрафе за парковку Михаила Боярского

Супруга актера также уточнила, что сам Михаил Сергеевич уже два года не садится за руль автомобиля.

Жена народного артиста РСФСР Михаила Боярского Лариса Луппиан опровергла сведения о привлечении супруга к административной ответственности за несвоевременную оплату парковки. В разговоре с редакцией 78.ru актриса заявила, что впервые слышит об этом инциденте.

Первый раз про это слышу. Мы на даче, наша машина на даче. Лариса Луппиан, актриса, жена Михаила Боярского

Супруга актёра также уточнила, что сам Михаил Сергеевич уже два года не садится за руль автомобиля.

Напомним, ранее руководитель Объединенной пресс-службы судов Санкт-Петербурга Дарья Лебедева сообщала, что артист оставил Mercedes-Benz на набережной Мойки в сентябре 2025 года и оплатил первоначальный штраф в 3 тысячи рублей только в январе 2026 года, когда положенный срок вышел. Из-за просрочки суд назначил новое взыскание в размере 6 тысяч рублей по ч. 1 ст. 20.25 КоАП РФ.

Ранее мы сообщили о том, что Сергей Боярский высказался о реставрации фасада на Садовой улице.

Фото: сайт Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета