Михаил Боярский забыл оплатить штраф за парковку и заплатил вдвое

Автомобиль народного артиста простоял без оплаты на парковке полдня.

Народного артиста России Михаила Боярского оштрафовали на 6 тыс. рублей за неоплаченный в срок штраф за парковку. Об этом сообщила руководитель Объединённой пресс-службы судов Петербурга Дарья Лебедева.

Инцидент произошёл 1 сентября 2025 года. Автомобиль Mercedes, принадлежащий актёру, находился на платной стоянке в центре города в течение нескольких часов без внесения платы. Через две недели Боярскому выписали штраф на 3 тыс. рублей. Однако актёр оплатил его только 29 января 2026 года, пропустив установленный законом 60-дневный срок.

Из-за просрочки мировой суд повторно привлёк Боярского к ответственности. Новый штраф составил 6 тыс. рублей, что вдвое превысило первоначальную сумму. В суде пояснили, что решение принято в соответствии с законодательством о несвоевременной уплате административных штрафов.

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Фото: сайт Санкт-Петербургского академического театра имени Ленсовета