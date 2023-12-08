Сергей Боярский высказался о реставрации фасада на Садовой улице

Сергей Боярский прокомментировал ход восстановления фасада исторического здания на Садовой улице. Он отметил, что для коренных жителей города такие работы имеют особое значение, поскольку связаны не только с обновлением зданий, но и с сохранением исторической памяти и культурного наследия.
Депутат напомнил, что в этом здании ранее располагался легендарный "Метрополь", который продолжал работать даже в годы блокады, поддерживая жителей города, в том числе предлагая им сладкую воду.
По словам Боярского, специалисты с большим вниманием подходят к восстановлению каждого архитектурного элемента, включая утраченные капители и подлинные русты. Он подчеркнул, что такой подход свидетельствует о бережном отношении к уникальному историческому облику Санкт Петербурга.
Также парламентарий отметил, что подобные реставрационные проекты соответствуют задачам программы "10 приоритетов развития Санкт Петербурга", предусматривающей сохранение архитектурного наследия города.
Ранее мы сообщили о том, что на реставрацию Покровского сквера в Коломне выделят 91 млн рублей.
Фото: Piter.TV
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