С 31 декабря по 1 января "Сапсан". можно купить от 2026 рублей

Новогодние поездки на "Сапсане" обойдутся пассажирам дешевле обычного: РЖД ввели специальный тариф на скоростные поезда для рейсов 31 декабря 2026 года и 1 января 2027-го. Билеты по сниженным ценам уже в продаже и действуют на любые рейсы.

Так, 31 декабря билет в экономкласс будет стоить от 2026 руб., а 1 января — от 2027 руб. Ещё выгоднее поездка в базовом классе — от 1829 руб.

В пресс-службе компании пояснили, что новогодняя цена зависит исключительно от категории места: ни спрос, ни дата покупки на неё не влияют. Для сравнения: обычно экономкласс на старте продаж стоит от 4085 руб. и дорожает по мере приближения к дате поездки.

Ранее мы рассказывали о том, что под колесами поезда в Ленобласти погиб пенсионер.

Фото: Piter.TV