Что известно о состоянии здоровья актера Михаила Боярского

Во вторник, 28 ноября, стало известно о госпитализации 73-летнего народного артиста РСФСР Михаила Боярского в петербургскую Мариинскую больницу. СМИ, ссылаясь на родственников актера театра и кино, пишут о том, что у него был инфаркт, однако информацию опровергла супруга.

По данным телеграм-канала "112", Михаилу Боярскому диагностировали обширный инфаркт, однако на КТ его не подтвердили. Медики переводили его из реанимации в отделение кардиологии. Состояние артиста стабилизировали, но нарушения ритма сердца остаются.

Сын Михаила Боярского Сергей Боярский подтвердил ТАСС перевод актера в обычную палату.

Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате. Сергей Боярский, сын Михаила Боярского

По словам Сергея Боярского, пока неизвестно, когда актер вернется домой.

Кроме того, "Фонтанка" пообщалась с родственницей артиста Екатериной Боярской, которая заявила, что сейчас "все хорошо", и в реанимацию он попал 27 ноября. Карету скорой помощи Михаилу Боярскому вызвали близкие.

Немножко сердце пошалило. Мы уже разговаривали по телефону: кризис миновал, все хорошо. Екатерина Боярская, родственница Михаила Боярского

На сайте Театра имени Ленсовета рассказали, что два спектакля с участием Михаила Боярского перенесены. Речь идет о постановках "В этом милом старом доме" и "Смешанные чувства". Первый из них 4 декабря заменит "Ревизор", а второй – "Синьор из высшего общества" 14 декабря.

Вместо назначенного на 4 декабря 2023 года спектакля "В этом милом старом доме" состоится спектакль "Ревизор", начало в 19:00. Вместо назначенного на 14 декабря 2023 года спектакля "Смешанные чувства" состоится спектакль "Синьор из высшего общества", начало в 19:00 мск. Пресс-служба Театра имени Ленсовета

При этом спектакли с участием Михаила Боярского 31 декабря и 2 января состоятся, передает ТАСС. В эти дни запланированы показы постановки "В этом милом старом доме".

Супруга актера Лариса Луппиан опровергла информацию СМИ о его госпитализации после инфаркта.

С Михаилом Сергеевичем все хорошо. У него нет инфаркта. Это плановая госпитализация, пусть его поклонники не волнуются. Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского

Слова актрисы, художественного руководителя Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан о состоянии здоровья актера стали известны позднее комментариев других его родственников.

Фото: legion-media.ru