Что известно о состоянии здоровья актера Михаила Боярского

По данным телеграм-канала "112", Михаилу Боярскому диагностировали обширный инфаркт, однако на КТ его не подтвердили. Медики переводили его из реанимации в отделение кардиологии. Состояние артиста стабилизировали, но нарушения ритма сердца остаются.
Сын Михаила Боярского Сергей Боярский подтвердил ТАСС перевод актера в обычную палату.
Отец перенес инфаркт, сегодня уже чувствует себя неплохо, говорил с ним по телефону, голос бодрый, находится в обычной палате.
Сергей Боярский, сын Михаила Боярского
По словам Сергея Боярского, пока неизвестно, когда актер вернется домой.
Кроме того, "Фонтанка" пообщалась с родственницей артиста Екатериной Боярской, которая заявила, что сейчас "все хорошо", и в реанимацию он попал 27 ноября. Карету скорой помощи Михаилу Боярскому вызвали близкие.
Немножко сердце пошалило. Мы уже разговаривали по телефону: кризис миновал, все хорошо.
Екатерина Боярская, родственница Михаила Боярского
На сайте Театра имени Ленсовета рассказали, что два спектакля с участием Михаила Боярского перенесены. Речь идет о постановках "В этом милом старом доме" и "Смешанные чувства". Первый из них 4 декабря заменит "Ревизор", а второй – "Синьор из высшего общества" 14 декабря.
Вместо назначенного на 4 декабря 2023 года спектакля "В этом милом старом доме" состоится спектакль "Ревизор", начало в 19:00. Вместо назначенного на 14 декабря 2023 года спектакля "Смешанные чувства" состоится спектакль "Синьор из высшего общества", начало в 19:00 мск.
Пресс-служба Театра имени Ленсовета
При этом спектакли с участием Михаила Боярского 31 декабря и 2 января состоятся, передает ТАСС. В эти дни запланированы показы постановки "В этом милом старом доме".
Супруга актера Лариса Луппиан опровергла информацию СМИ о его госпитализации после инфаркта.
С Михаилом Сергеевичем все хорошо. У него нет инфаркта. Это плановая госпитализация, пусть его поклонники не волнуются.
Лариса Луппиан, супруга Михаила Боярского
Слова актрисы, художественного руководителя Театра имени Ленсовета Ларисы Луппиан о состоянии здоровья актера стали известны позднее комментариев других его родственников.
Фото: legion-media.ru
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