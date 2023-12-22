Смольный утвердил перечень специальных продуктов для детей-инвалидов

Эти дети должны состоять на диспансерном учете в медучреждениях, подведомственных городским властям.

Правительство Петербурга утвердило перечень специальных продуктов лечебного питания для детей-инвалидов. Об этом сообщили в пресс-службе Смольного.

Соответствующее постановление подписал губернатор Северной столицы. Отмечается, что поддержку получат дети-инвалиды, которые проживают в Петербурге и нуждаются по медицинским показаниям в специальных лечебных продуктах. Эти дети должны состоять на диспансерном учете в медучреждениях, которые являются подведомственными городским властям.

Ранее мы сообщали, что правительство Петербурга выделит 2,6 млн рублей на премии народным дружинникам.

Фото: Piter.tv