Глава Приморья поблагодарил военнослужащих за защиту границ страны.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко поздравил моряков с Днем Тихоокеанского флота. Российский чиновник пояснил, что жители региона гордятся военнослужащими, которые служат в море. Он пояснил, что уже около 300 лет отечественный флот находится на страже рубежей страны и защищает национальные интересы государства. По словам Кожемяко, так было во времена русско-японской войны, а также во время Великой Отечественной войны.

И сегодня воины-тихоокеанцы несут службу на просторах мирового океана и отважно сражаются на передовой специальной военной операции. Бьются смело, стойко. Мы верим в наших героев и ждём их с победой. Олег Кожемяко, глава Приморья

Напомним, что Тихоокеанский флот России отмечает 293-ю годовщину со дня основания. Основные торжества проходят на Камчатке и в Приморье, сообщили в пресс-службе ТОФ.

В Приморье отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе".

Фото и видео: Telegram / Кожемяко Официально