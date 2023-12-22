В Приморье отменили массовые мероприятия из-за теракта в "Крокусе"

Олег Кожемяко записал видеообращение в поддержку пострадавшим и семьям погибших в теракте в Красногорске.

Региональные власти Приморского края отменили все развлекательные и массовые мероприятия, которые должны были быть проведены в ближайшие дни. Причиной такого решения стала трагедия, которая зафиксирована на территории подмосковного Красногорска, в здании "Крокус Сити Холла".

Приморье скорбит вместе со всей страной. Страшные события в подмосковном "Крокус сити холле" потрясли каждого из нас. На ближайшие дни мы отменяем все развлекательные и массовые мероприятия. Олег Кожемяко, глава Приморья

Напомним, что 15 октября 2023 года Кожемяко официально вступил в должность главы Приморского края.

Фото и видео: Telegram / Олег Кожемяко