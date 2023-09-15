Кожемяко официально вступил в должность главы Приморского края

В регионе состоялась инаугурация главы Приморья.

Российский чиновник Олег Кожемяко, победивший на губернаторских выборах в Приморском крае, в пятницу, 15 сентября, официально вступил в должность главы региона. На территории субъекта страны голосование проходило в период с 8 по 10 сентября. Явка избирателей на выборах, по данным местного избиркома, составила 45,58%. Действующий глава региона Олег Кожемяко набрал 72,78% поддержки населения. С вторника мероприятие признано состоявшимся.

Торжественная инаугурация чиновника прошла на Приморской сцене Мариинского театра в городе Владивостоке. Председатель избирательного комитета Татьяна Гладких публично огласила результаты выборов. Олег Кожемяко принес присягу гражданам. Глава региона поблагодарил жителей края за поддержку.

Дорогие земляки, уважаемые приморцы, я искренне благодарю всех, кто принял участие в выборах и выполнил свой гражданский долг. Олег Кожемяко, глава Приморья

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Фото и видео: Telegram / Олег КОжемяко