Глава Приморья назвал визит Ким Чен Ына хорошим посылом для развития широких связей с КНДР

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил местным журналистам о том, что участвовал во встрече лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Торжественное мероприятие состоялось на приграничной станции Хасан, расположенной в российском регионе. Чиновник назвал визит иностранного гостя хорошим посылом для развития широких связей с Северной Кореей. Глава Приморья уточнил, что политик прибыл накануне. После прибытия спецпоезда лидер КНДР провел переговоры с Олегом Кожемяко и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.
Встретились с лидером КНДР Ким Чен Ыном. <…> Визит такого уровня - хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР.
Олег Кожемяко, глава Приморья
Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию.
Фото и видео: Telegram / РИА Новости
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