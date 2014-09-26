Глава Приморья назвал визит Ким Чен Ына хорошим посылом для развития широких связей с КНДР

Лидер Северной Кореи также встретился с главой Минприроды РЫ Александром Козловым.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил местным журналистам о том, что участвовал во встрече лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Торжественное мероприятие состоялось на приграничной станции Хасан, расположенной в российском регионе. Чиновник назвал визит иностранного гостя хорошим посылом для развития широких связей с Северной Кореей. Глава Приморья уточнил, что политик прибыл накануне. После прибытия спецпоезда лидер КНДР провел переговоры с Олегом Кожемяко и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

Встретились с лидером КНДР Ким Чен Ыном. <…> Визит такого уровня - хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР. Олег Кожемяко, глава Приморья

Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости