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Глава Приморья назвал визит Ким Чен Ына хорошим посылом для развития широких связей с КНДР

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Лидер Северной Кореи также встретился с главой Минприроды РЫ Александром Козловым.

Губернатор Приморского края Олег Кожемяко сообщил местным журналистам о том, что участвовал во встрече лидера Корейской Народно-Демократической Республики Ким Чен Ына. Торжественное мероприятие состоялось на приграничной станции Хасан, расположенной в российском регионе. Чиновник назвал визит иностранного гостя хорошим посылом для развития широких связей с Северной Кореей. Глава Приморья уточнил, что политик прибыл накануне. После прибытия спецпоезда лидер КНДР провел переговоры с Олегом Кожемяко и министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым.

Встретились с лидером КНДР Ким Чен Ыном. <…> Визит такого уровня - хороший посыл для самого активного развития широких связей и прямых контактов с коллегами из КНДР.

Олег Кожемяко, глава Приморья

Поезд Ким Чен Ына прибыл в Россию.

Фото и видео: Telegram / РИА Новости

Теги: ким чен ын, кндр, олег кожемяко, приморский край, северная корея
Категории: Тема дня, Лента новостей, Новости России, Мировые новости,

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