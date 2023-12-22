В Гатчине два школьника на самокате попали под машину

В результате ДТП оба несовершеннолетних были госпитализированы.

Проводится проверка по факту ДТП с участием несовершеннолетних самокатчиков в Гатчине. Об этом сообщила пресс-служба МВД по Петербургу и Ленобласти.

Днём 26 апреля у дома 11 по улице Володарского 29-летний водитель, управляя автомобилем Hyundai Solaris, совершил наезд на двух 10-летних школьников, которые двигались по проезжей части дороги вдвоем на электросамокате.

В результате ДТП оба несовершеннолетних были госпитализированы с травмами легкой степени.

Ранее две семиклассницы на электросамокате въехали в припаркованный автомобиль на Софийской улице в Петербурге.

Фото: МВД