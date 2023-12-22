Две семиклассницы на электросамокате въехали в припаркованный автомобиль на Софийской улице

В момент аварии в машине не было водителя.

Полиция проводит проверку по факту травмирования школьниц, врезавшихся в автомобиль на самокате, рассказали в петербургском МВД.

От дома 39/1 по Софийской улице 21 апреля в больницу в состоянии средней степени тяжести были госпитализированы две ученицы 7 класса (13 и 14 лет).

По предварительным данным, около 14:30 школьницы, управляя арендованным электросамокатом, не справились с управлением и въехали в припаркованный автомобиль. В момент аварии в машине не было водителя.

Ранее петербурженка получила штраф за поездку на электросамокате с двумя детьми.

Фото: Piter.TV